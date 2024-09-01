Подтверждено задержание в Хевроне подозреваемых в причастности к терактам в Гуш-Эционе

ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили публиковавшуюся ранее информацию о том, что в Хевроне были задержаны подозреваемые в причастности к терактам в Гуш-Эционе. Обнаружена и уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ.

Расследование продолжается, ожидаются новые аресты.

Напомним, поздно вечером 30 августа два теракта с разницей в несколько минут произошли на автозаправке в Гуш-Эционе и в поселении Кармей-Цур. Были ранены трое израильтян (офицеры ЦАХАЛа, в их числе командир бригады "Эцион"), оба террориста ликвидированы.