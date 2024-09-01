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Израиль

Подтверждено задержание в Хевроне подозреваемых в причастности к терактам в Гуш-Эционе

время публикации: 01 сентября 2024 г., 17:00 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 17:00
Подтверждено задержание в Хевроне подозреваемых в причастности к терактам в Гуш-Эционе
Flash90. Фото: В.Хашламун

ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили публиковавшуюся ранее информацию о том, что в Хевроне были задержаны подозреваемые в причастности к терактам в Гуш-Эционе. Обнаружена и уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ.

Расследование продолжается, ожидаются новые аресты.

Напомним, поздно вечером 30 августа два теракта с разницей в несколько минут произошли на автозаправке в Гуш-Эционе и в поселении Кармей-Цур. Были ранены трое израильтян (офицеры ЦАХАЛа, в их числе командир бригады "Эцион"), оба террориста ликвидированы.

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