"Кан Бет": в Иерусалиме начались столкновения между участниками "Марша с флагами" и полицией

Около тысячи человек участвуют в правом "Марше с флагами", организаторы которого планировали колонной пройти через Шхемские ворота и мусульманский квартал Старого города. Этот маршрут не был одобрен полицией.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что на площади ЦАХАЛа полиция преградила дорогу к Шхемским воротам грузовиками и патрульными машинами. В полиции заявляют, что участники марша, если захотят, смогут пройти к Яффским воротам. Часть участников марша прошли через Яффские ворота и направляются к Стене Плача.

Сообщается, что на подходе к Старому городу происходят столкновения между участниками марша и полицией. О задержаниях не сообщается.

Организаторы мероприятия обратились к участникам с просьбой не оказывать сопротивления полиции.

Сайт Ynet написал, что Бен Гвир, дойдя до заграждения, сообщил полицейским, что не пойдет дальше.

В социальных сетях израильских арабов призывают прийти к Шхемским воротам Старого города в Иерусалиме, чтобы защитить их и не позволить участникам "Марша с флагами" пройти в мусульманский квартал.

Террористическая группировка ХАМАС опубликовала заявление, в котором говорится, что "оккупационное правительство будет нести ответственность за последствия опасных и провокационных мероприятий".

За несколько часов до начала мероприятия правых активистов премьер-министр Нафтали Беннет утвердил рекомендацию министра внутренней безопасности, главы Общей службы безопасности ШАБАК и генерального инспектора полиции запретить депутату Итамару Бен-Гвиру находиться сегодня около Шхемских ворот Старого города.

"Я не намерен позволять мелкой политике ставить под угрозу жизни людей. Я не позволю политическим провокациям Бен-Гвира ставить под угрозу жизни солдат ЦАХАЛа и полицейских, и еще более отягощать их и без того тяжелую миссию. Солдаты и полицейские продолжат заниматься обеспечением безопасности граждан: в Иерусалиме и повсюду в Израиле. "Марш с флагами" состоится, как обычно, в день Иерусалима", - заявил премьер-министр.

После выпуска запрета Итамар Бен-Гвир пришел на площадь Сафра, в точку сбора участников марша, и заявил, что намерен пройти через мусульманский квартал Старого города. Но, как сообщалось выше, возле полицейского заграждения, он сказал, что дальше не пойдет. При этом Бен Гвир утверждает, что полицейские отказались показать ему приказ, запрещающий ему приближаться к Шхемским воротам. Он обвинил правоохранителей в противозаконных действиях.