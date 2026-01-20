x
20 января 2026
20 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Опрос: арабская партия БАЛАД проходит в Кнессет и меняет расклад сил

Выборы 2026
Кнессет
Опрос
время публикации: 20 января 2026 г., 21:03 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 21:20
Опрос 13-го телеканала: арабская партия БАЛАД проходит в Кнессет и меняет расклад сил
Flash90

Телеканал "Решет-13" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтами "Маагар мохот" и "Стат-Нет".

Согласно результатам опроса, если бы выборы состоялись сегодня, то крупнейшей фракцией Кнессета остался бы "Ликуд" с 25 мандатами, на втором месте партия Нафтали Беннета с 23 мандатами и на третьем ШАС с 10 мандатами.

Остальные места в парламенте распределились бы следующим образом: "Оцма Иегудит" – 9, "Наш дом Израиль" – 9, "Демократим" – 9, "Еш Атид" – 8, "Яшар" – 7, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 4, БАЛАД – 4.

Если не учитывать голоса арабских партий (13), партии нынешней коалиции набирают в этом опросе 51 мандат, партии оппозиции – 56. Таким образом, у блока сторонников Биньямина Нетаниягу 51 мандат, у противников – 69.

Израиль
