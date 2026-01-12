Источник: Ганц попытается создать правительство национального единства во главе с Нетаниягу

Глава партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц намерен после выборов добиваться создания правительства национального единства во главе с Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает "Кешет" со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в партии.

Согласно опубликованной информации, Ганц полагает, что по итогам выборов ни один блок не сумеет сформировать коалицию. В этой ситуации, по оценке источника, Ганц попытается привлечь Либермана и Беннета к созданию правительства национального единства. В окружении Ганца полагают, что речь будет идти о правительстве во главе с Биньямином Нетаниягу. "Это не идеально, но это единственная коалиция, у которой есть шанс на долгосрочное выживание", – поясняет источник.

В ответ глава партии "Демократим" Яир Голан заявил: "Надеюсь и верю, что в лагере перемен не найдется людей, сошедших с ума и готовых вновь войти в коалицию с Нетаниягу".

На данный момент партия "Кахоль Лаван" (блок "Махане Мамлахти") во главе с Бени Ганцем ни по одному опросу не преодолевает электоральный барьер.

Накануне сообщалось, что депутат Хили Трупер, один из наиболее приближенных к Ганцу, взвешивает возможность покинуть партию "Кахоль Лаван", если будет очевидно, что она не проходит в Кнессет.

В остальных оппозиционных партиях намерены оказать давление на Ганца, пытаясь убедить его отказаться от участия в выборах. На данный момент Ганц категорически отвергает возможность отказа от участия в выборах.