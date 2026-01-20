x
Израиль

Отменено назначение на новый пост в полиции кандидата, призывавшего убивать участников гей-парада

время публикации: 20 января 2026 г., 19:33 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 19:44
Yonatan Sindel/Flash90

Генинспектор полиции Дани Леви распорядился отменить назначение Рахамима Хуги на должность начальника отдела кадров по работе с ультраортодоксальной общиной.

О том, что кандидатура Рахамима Хуги, работающего в Управлении кадров ЦАХАЛа, утверждена на новую в полиции должность днем ранее сообщил телеканал i24. Это известие стало причиной общественного скандала. Хуги, имеющий длинный список приводов в полицию, в 2015 году во время Парада гордости в Иерусалиме, во время которого была убита Шира Банки, призывал к расправе с участниками шествия и был задержан полицией. В том же году перед парадом в Тель-Авиве полиция просила суд запретить Хуги приближаться к месту проведения мероприятия из-за его криминального прошлого, включающего нападения, преступления против чужой собственности, нарушения общественного порядка и преступления на почве ненависти.

По информации "Мако", должность начальника отдела кадров по работе с ультраортодоксальной общиной является новой в штатном расписании полиции. По данным новостных служб "Кан" и "Кешет", кандидатуру Хуги на этот пост поддержал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Депутат от партии "Еш Атид" и глава гей-лобби в Кнессете обратился к генинспектору полиции с требованием отменить назначение, которое, по его словам, свидетельствует о "моральном банкротстве израильской полиции". Против этого назначения выступали правозащитные организации.

