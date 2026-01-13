В Хайфе задержаны девять нелегалов и ликвидирован подпольный игорный дом

Полиция Хайфы провела масштабную операцию по борьбе с преступностью в городе

Задержаны девять нелегалов, выписано более 30 штрафов за нарушение ПДД, ликвидирован подпольный игорный дом.

В ходе операции была проведена проверка предприятия, где, по подозрению, незаконно работали жители Иудеи и Самарии. Владелец предприятия и рабочие были задержаны. В ходе дополнительных проверок на городских стройплощадках были обнаружены нелегалы, не имеющие разрешений на пребывание на территории Израиля. Также были задержаны двое работодателей; все подозреваемые доставлены в участок для допроса.

В ходе еще одного оперативного мероприятия был проведен рейд в квартире в районе Адар, которая, по подозрению, использовалась как место для незаконных азартных игр. Находившиеся там игроки были задержаны для разбирательства, а владелец "казино" – 62-летний житель Хайфы – для допроса.