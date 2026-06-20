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Израиль

ДТП на шоссе №4, погиб мотоциклист

Мада
ДТП
время публикации: 20 июня 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 22:41
ДТП на шоссе №4, мотоциклист в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

На шоссе №4, неподалеку от развязки Алуф Садэ, произошла авария. Мотоцикл, которым управлял 24-летний мужчина, столкнулся с автомобилем.

Мотоциклист получил крайне тяжелые травмы.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомер. Там медики боролись за его жизнь, однако усилия оказались тщетными, и была констатирована смерть мужчины.

Дорожная полиция приступила к расследованию инцидента.

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