ДТП на шоссе №4, погиб мотоциклист

На шоссе №4, неподалеку от развязки Алуф Садэ, произошла авария. Мотоцикл, которым управлял 24-летний мужчина, столкнулся с автомобилем.

Мотоциклист получил крайне тяжелые травмы.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомер. Там медики боролись за его жизнь, однако усилия оказались тщетными, и была констатирована смерть мужчины.

Дорожная полиция приступила к расследованию инцидента.