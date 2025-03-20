В воскресенье возобновится движение поездов на участке между Ашкелоном и Сдеротом
время публикации: 20 марта 2025 г., 18:49 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 18:49
12-й телеканал передал, что после оценки ситуации в области безопасности было принято решение о возобновлении движения поездов между Ашкелоном и Сдеротом.
Станция в Сдероте откроется в ближайшее воскресенье, 23 марта.
Движение поездов на этом участке было приостановлено в ночь на 18 марта после того, как ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газы.
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// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 18 марта 2025