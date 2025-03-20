В воскресенье возобновится движение поездов на участке между Ашкелоном и Сдеротом

12-й телеканал передал, что после оценки ситуации в области безопасности было принято решение о возобновлении движения поездов между Ашкелоном и Сдеротом.

Станция в Сдероте откроется в ближайшее воскресенье, 23 марта.

Движение поездов на этом участке было приостановлено в ночь на 18 марта после того, как ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газы.