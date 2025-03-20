x
20 марта 2025
|
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 марта 2025
|
20 марта 2025
|
последняя новость: 19:31
20 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В воскресенье возобновится движение поездов на участке между Ашкелоном и Сдеротом

Газа
Война с ХАМАСом
Ракевет Исраэль
время публикации: 20 марта 2025 г., 18:49 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 18:49
В воскресенье возобновится движение поездов на участке между Ашкелоном и Сдеротом
Chaim Goldberg/Flash90

12-й телеканал передал, что после оценки ситуации в области безопасности было принято решение о возобновлении движения поездов между Ашкелоном и Сдеротом.

Станция в Сдероте откроется в ближайшее воскресенье, 23 марта.

Движение поездов на этом участке было приостановлено в ночь на 18 марта после того, как ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

Нетаниягу: "Отныне все переговоры будут вестись только под огнем"
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 18 марта 2025

ВВС ЦАХАЛа атакуют террористов в Газе. Фото, видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

Минздрав ХАМАСа: более 400 убитых в Газе в ходе новой военной операции ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 18 марта 2025

"Сила и меч": ЦАХАЛ начал новую военную операцию в Газе. Фоторепортаж