последняя новость: 16:00
С начала наземной операции в Ливане атакованы более 2000 целей

время публикации: 20 марта 2026 г., 14:29 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 14:34
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что 91-я, 146-я и 36-я дивизии продолжают выполнять рейды и точечные наземные операции против "Хизбаллы" на юге Ливана.

К настоящему моменту были атакованы более 2000 целей, из них уничтожены около 120 штабов террористической организации "Хизбалла", более 100 складов вооружений и более 130 ракетных пусковых установок.

Кроме того, были ликвидированы более 570 боевиков террористической организации "Хизбалла", в том числе около 220 боевиков "Радуан", около 150 боевиков ракетно-артиллерийского подразделения, 2 командира, эквивалентных по статусу генерал-майору, 4 командира, эквивалентных по статусу бригадному генералу, 8 командиров, эквивалентных по статусу полковнику, и 22 командира батальонного уровня.

