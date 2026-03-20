21-й день войны "Рычание льва": атаки из Ирана и Ливана, удары по Тегерану и Парчину

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

В первые 20 дней войны ЦАХАЛом были нанесены около 8500 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за 20 дней войны атаковала около 8000 целей, уничтожены свыше 100 кораблей (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР.

21-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 20.03.2026

04:00

Из Ирана ракетами и ударными беспилотниками были атакованы цели в ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке и Кувейте.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Дабааля, к востоку от Тира, примерно в 20 км от границы Израиля.

03:00

Иранские источники сообщают, в восточной части Кереджа (около Тегерана) на улице Абурихан был нанесен удар по квартире на третьем этаже четырехэтажного здания. Судя по всему, речь идет о попытке точечной ликвидации.

В центре Тегерана и в Парчине, к востоку от иранской столицы, были слышны мощные взрывы. Предварительно: израильской и американской авиацией атакованы военные и ядерные объекты. Отметим, что в районе Тегерана действиям ВВС пытались противодействовать иранские ПВО. То есть далеко не все батареи ПВО в столице Ирана были ранее нейтрализованы.

ЦАХАЛ уведомил о начале новой волны атак на инфраструктуру иранского террористического режима в центре Тегерана.

02:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе, Галилее и на Голанских высотах. ЦАХАЛ сообщил про ракетный обстрел из Ирана. Возможно, одновременно север Израиля был атакован со стороны Ливана.

NBC: США ускоряют переброску морской пехоты на Ближний Восток. Подробней

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Бафлии, к востоку от Тира, примерно в 20 км от границы Израиля.

01:00

Иранские источники передают: 19 марта в результате ударов по базе иранской провластной милиции "Басидж" в районе Карамлак в Тебризе, на северо-западе Ирана, были убиты 13 боевиков, еще 18 получили ранения.

Тревога в Шломи и Ханите, около границы с Ливаном. Зафиксирован ракетный обстрел.

Тревога "Цева адом" прозвучала в районе Рош а-Никра, около границы с Ливаном. Зафиксирован ракетный обстрел.

В ОАЭ объявили о ликвидации террористической сети, финансировавшейся Ираном и "Хизбаллой". Подробней

00:00

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что в ночь на 20 марта ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Ханине, на юге Ливана, в нескольких километрах от израильской границы.

Ракетный обстрел из Ирана. Тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе и окрестностях, а также в Галилее и на Голанских высотах. МАДА: сведений о раненых нет, оказана помощь нескольким людям в связи с травмами по пути в убежище или нервным шоком. Причинен ущерб в Шфараме. Зафиксированы падения фрагментов ракет в районе Хайфы.

Ракетный обстрел из Ирана. Третья за час тревога в Иерусалиме и других районах центра Израиля. Тревога "Цева адом" прозвучала в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Кирьят-Гате и других районах центра Израиля.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным властей, более 2000 убитых. По данным израильской стороны, в Иране только в составе КСИР, "Басидж" и других силовых структур более 10 тысяч убитых и раненых.

В результате ракетных обстрелов, а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 20 человек: 18 израильтян, филиппинка и иностранный рабочий (гражданство уточняется).

В Палестинской автономии погибли четыре женщины.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 14 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

9. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

10. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

12. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

13. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

14. Ярон МОШЕ из Рамат-Гана, убит 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

15. Илана МОШЕ из Рамат-Гана, убита 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

16. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги: спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем.

17. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

18. Валанин ЧАЮТ, 33 года, гражданин Таиланда. Убит 18.03.2026 при взрыве кассетного суббоеприпаса иранской ракеты в мошаве Аданим в округе А-Шарон.

19. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

20. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

1. Майс Рази Умар МАСАЛЬМЭ, 17 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

2. Сахира Ризк МАСАЛЬМЭ, 50 лет, совладелица салона красоты, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

3. Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа МАСАЛЬМЭ, 36 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – она находилась в салоне со своей трехлетней дочерью, которая получила тяжелые ранения

4. Асиль Самир МАСАЛЬМЭ, 32 года, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – была на шестом месяце беременности

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.