Бюджет, дата выборов и политика во время войны. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

На третьей неделе войны "Рычание льва" закулисные движения в политической системе стали публичными. В коалиции возобновили активное движение в сторону утверждения бюджета и чуть менее активное движение в сторону утверждения законов, имеющих то или иное отношение к юридической реформе.

В оппозиции не остались в долгу. Оппозиция не часто выносит вотум недоверия правительству во время войны – особенно той, которую по опросам поддерживает абсолютное большинство израильтян. Яир Лапид и остальные лидеры сионистских партий оппозиции продолжают маневрировать между необходимостью оказывать поддержку правительству в этой войне и оставаться релевантными для своих избирателей.

Дата выборов остается тайной за семью печатями. И, если события будут развиваться, как это выглядит сейчас, то ключ к этим печатям останется в руках у Биньямина Нетаниягу. Судя по всему, он вновь сумел переиграть своих партнеров по блоку, в первую очередь ультраортодоксов. Закон о призыве сошел с повестки дня, и, несмотря на заявления премьер-министра, мало кто верит, что в оставшееся до выборов время Нетаниягу возьмется продвигать столь проблематичный и электорально невыгодный законопроект. Прождав почти четыре года, ультраортодоксы оказались может не у разбитого корыта, но очевидно не с теми результатами, которые им виделись после подписания коалиционных соглашений. По иронии судьбы, эти соглашения причинили очень серьезный имиджевый ущерб "Ликуду" и не принесли главного дивиденда ультраортодоксам. Сначала юридическая реформа, затем война разрушили главную мечту харедим – раз и навсегда решить вопрос статуса учащихся йешив. Вопрос этот будет решать следующая коалиция и не очевидно, что харедим будут принимать участие в решении этого вопроса.

Предпасхальный бюджет: на выходе из политического Египта

Одну бесспорную победу премьер-министр Биньямин Нетаниягу уже одержал с начала войны – вопрос об утверждении бюджета решен. В условиях интенсивного военного противостояния, в котором страна находится последние три недели, невозможно представить, что кто-то из коалиционных партнеров решится на то, чтобы провалить бюджет. В данном случае дело уже не только в выживании коалиции или дате выборов. Бюджет необходим для финансирования расходов на военные действия, которые продолжаются и только за первые две недели стоили порядка 22 миллиардов шекелей.

В ШАС и "Яадут а-Тора" продолжают угрожать, однако мало кто в политической системе воспринимает их угрозы всерьез. На данный момент они заявили о готовности проголосовать за проект бюджета в первом чтении при условии размораживания средств, которые запрещены к использованию юридическим советником правительства и Верховным судом. Запреты, напомним, касаются финансирования учебных заведений, а также субсидирования льгот на посещение детских учебных заведений. Замораживание последовало в связи с отсутствием закона о призыве, и без такого закона (к тому же устраивающего юридическую систему) разморожены не будут. При всем желании премьер-министр не может повлиять на решения юридического советника правительства. То же самое может коснуться и так называемых коалиционных денег, и поэтому в ШАС и "Яадут а-Тора" требуют от минфина точных и подробных данных о том, на что планируется направить эти средства. Без этого депутаты-харедим угрожают не голосовать за бюджет. Но в коалиции убеждены, что ШАС и "Дегель а-Тора" не будут активно действовать, стремясь обвалить правительство.

1 апреля наступает праздник Песах. Бюджет должен быть утвержден не позднее 31 марта. В политической системе убеждены, что Пасхальный седер коалиция будет отмечать, выйдя из политического рабства, иными словами – утвердив бюджет и гарантировав себе возможность выбирать дату выборов.

Политический календарь: куда после бюджета?

Кнессет отправится на пасхальные каникулы 1 апреля. Как правило, меньше чем за две недели до завершения сессии депутаты прекрасно знают, сколько времени продлятся парламентские каникулы, и когда Кнессет вернется к работе. В этом году ситуация иная.

Как сообщили Newsru.co.il несколько источников в Кнессете, на данный момент никто не знает, сколько времени продлятся каникулы. Известно лишь, что с 1 апреля и на время Песаха Кнессет работать не будет. Что потом? Неясно. Источники, с которыми я беседовал, утверждают, что туманность даты пасхальных каникул связана не с войной. Так с чем же? Скорее всего с желанием коалиции иметь возможность в любую минуту инициировать и провести закон о роспуске Кнессета. Когда Кнессет на каникулах, есть возможность созвать пленарное заседание, однако сделать это гораздо сложнее, чем если парламент продолжает работать.

Скорее всего Кнессет будет парализован до первой половины мая. А это означает, что вероятность выборов в июне снижается, так как необходимо, чтобы прошли 90 дней от момента роспуска парламента до выборов.

Когда Нетаниягу решит провести выборы? Все чаще звучит словосочетание "выборы в срок". Премьер-министр говорит об этом на протяжении всей каденции, в том числе в последние недели, однако до недавнего времени эта фраза воспринималась как фигура речи, не обязательно свидетельствующая об истинных намерениях главы правительства.

"В срок" выборы должны состояться 26 октября 2026 года, и все имеющие отношение к политической системе сходились на том, что Нетаниягу не захочет проводить выборы так близко к дате третьей годовщины нападения ХАМАСа. Однако, как считают некоторые, успех операции "Рычание льва" (если такой успех будет однозначным и не подлежащим сомнению) подтолкнет регион к изменениям, возможно новым соглашениям, и Нетаниягу захочет украсить военные достижения дипломатическим grand finale, что по замыслу его окружения может, если не стереть, то заметно память о трагических событиях 7 октября 2023 года.

Но есть и дополнительные факторы – главным образом, фактор времени. Какими бы успешными не были итоги иранско-ливанской кампании, впечатление от них легко может стереться за время, которое пройдет от окончания войны до выборов.

Упомянем и "американский фактор". На этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп все же намерен посетить Израиль в День Независимости. Напомни, что Трамп является лауреатом Премии Израиля, которую вручают в этот день. Визит главы американской администрации, который является сторонником и соратником израильского премьера, безусловно, станет важнейшей фазой предвыборной кампании "Ликуда". И, возможно, Нетаниягу пожелает ковать железо пока оно горячо.

На данный момент вероятность выборов летом выглядит ниже, чем – выборов осенью. Так или иначе, чтобы выборы состоялись в июне, Кнессет должен быть распущен в ближайшие десять дней. Возможен ли такой поворот одновременно с утверждением государственного бюджета? Нет ничего невозможного в политике, особенно если это зависит от премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Закон о призыве и другие споры: война или рутина?

Несмотря на военные действия, политическая система продолжает дискутировать на свои обычные темы. Однако обсуждение одного из наиболее важных законов – закона о призыве (или освобождении от призыва) практически прекращено комиссией Кнессета по иностранным делам и обороне. После совместного заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что все спорные инициативы откладываются, рассмотрение "закона Бистмута" прекратилось. Нетаниягу продолжает, правда, говорить о том, что после утверждения бюджета рассмотрение закона о призыве возобновится, однако мало кто в это верит.

Сам по себе этот законопроект крайне не популярен среди избирателей Нетаниягу и особенно среди избирателей партии "Ционут Датит", а, позволив провести бюджет, харедим утратят реальный рычаг давления на премьер-министра. С высокой долей уверенности можно сказать, что Кнессет 25-го созыва завершит свою работу, не утвердив закон о призыве.

Какая судьба постигнет законы, связанные с юридической реформой, сказать трудно. Но один из них – закон об изменении функций юридического советника правительства – рассматривается очень интенсивно. Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит") сказал в эфире "Кан РЭКА", что до завершения сессии есть шанс утвердить этот законопроект к первому чтению.

Сам факт рассмотрения спорных законопроектов во время войны до крайности возмутил оппозицию. Ее формальный глава Яир Лапид даже нарушил неписаное правило и представил вотум недоверия правительству.

Над всем этим витает, разумеется, ожидание ответа по вопросу о помиловании премьер-министра. Правительство так и не представило юридическому советнику президентской канцелярии свое заключение по поводу просьбы премьер-министра. Не исключено, что активное – по мнению многих, чрезмерно активное – вмешательство президента США Дональда Трампа может остановить этот процесс. Если Ицхак Герцог даст помилование премьер-министру под давлением президента США, он будет выглядеть марионеткой и слабым политиком. Если он отклонит просьбу Трампа, это может осложнить отношения президентского офиса с Белым домом. Трамп очень не любит, когда ему говорят "нет", и очень редко забывает. Герцог прекрасно знает это.

На этой неделе Нетаниягу одержал и немаловажную юридическую победу, когда суд согласился перенести на следующий месяц рассмотрение петиции с требованием уволить Итамара Бен-Гвира с поста министра национальной безопасности. Нетаниягу не ограничился просьбой о переносе рассмотрения петиции, но и повторил свое мнение, согласно которому судьи не имеют полномочий принимать решение об увольнении министра. Судя по тому, что суд принял петицию к рассмотрению, судьи полагают, что полномочия у них есть. Как бы то ни было, крайне "взрывоопасное" обсуждение отложено.

Тем временем в "Ликуде" нашли нового врага. На сей раз им стала новая юридический советник Центральной избирательной комиссии адвокат Ифат Симановски. В "Ликуде" заявили, что она была назначена в обход административных правил, а также что она не обладает необходимой квалификацией. Глава ЦИК судья Ноам Солберг отверг утверждения представителей "Ликуда", посоветовав им "в следующий раз лучше знакомиться с предметом, прежде чем выдвигать ни на чем не основанные утверждения". На "Ликуд" это не произвело особого впечатления, и там приняли решение подать апелляцию в БАГАЦ против назначения Симановской. Необъявленная предвыборная кампания, в ходе которой делигитимация всех и вся будет одним из главных инструментов, давно началась и набирает обороты.

Новые союзы: Эдельштейн на пути из "Ликуда"?

На этой неделе сообщалось, что на политическом поле может появиться новый игрок – правая партия при участии бывшего спикера Кнессета Юлия Эдельштейна, бывшего министра финансов Моше Кахлона и бывшего министра связи, а ныне главы партии "Милуимниким" Йоаза Хенделя.

Сам Юлий Эдельштейн не говорил о намерении покинуть "Ликуд". Союз с Кахлоном и Хенделем при возможном объединении, хотя бы техническом, с партией "Кахоль Лаван", может породить силу, которая поживится немалым числом голосов правых избирателей, желающих смены курса, который проводит Биньямин Нетаниягу. Вместе с этим стоит отметить, что ни одна партия, созданная "беглецами" из "Ликуда", не просуществовала достаточно долго. Завершение "самостоятельного плавания" Гидеона Саара – яркий тому пример.