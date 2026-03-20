Саар встретился с главой французского МИДа

Глава израильского МИДа Гидеон Саар встретился в Иерусалиме с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Министры провели продолжительную встречу с глазу на глаз. В ходе встречи министр Саар ознакомился с итогами визита министра Барро в Ливан. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам противостояния Ирану и группировке "Хизбалла", а также затронули ряд других тем международной повестки.

Саар представил на встрече масштабы атак на Израиль с территории Ливана (свыше 2500 обстрелов ракетами и атак дронами) с 2 марта, в том числе с территории к югу от реки Литани, в отношении которой правительство и армия Ливана всего два с половиной месяца назад хвастались достижением "оперативного контроля". Гидеон Саар заявил, что "к сожалению, правительство Ливана и его армия не предпринимают никаких значимых действий в отношении "Хизбаллы", ни в военном аспекте, ни в других аспектах".

В ходе встречи Саар предложил, чтобы Франция и Европейский союз объявили организацию "Хизбаллу" целиком террористической организацией, а не только ее военное крыло, как уже сделали ряд стран Европы. Саар сказал, что "полная делегитимация "Хизбаллы" необходима в отношении этого иранского звена, которое на протяжении десятилетий действует военными методами против Израиля и неуклонно разрушает Ливан и его будущее".

Также Саар представил на встрече деятельность Израиля против террористов "Хезболлы", осуществляемую при попытке максимально избежать нанесения ущерба гражданскому населению. Министр иностранных дел Саар сказал: "Израиль продолжит защищать себя и своих граждан и будет решительно действовать против всех, кто угрожает его существованию ".

Пресс-служба министра Саара