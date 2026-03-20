20 марта 2026
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
ЦАХАЛ: ликвидирован Исмаил Ахмади, главы разведуправления сил "Басидж"

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 марта 2026 г., 15:15 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 15:15
17 марта ВВС ЦАХАЛа при содействии военной разведки (АМАН) нанесли удар по высшему руководству сил "Басидж" в центре Тегерана, в результате этого удара был ликвидирован командующий формированием "Басидж" Голамреза Сулеймани

На данный момент ЦАХАЛ подтверждает, что в ходе этой же атаки был ликвидирован Исмаил Ахмади, занимавший пост главы разведывательного управления сил "Басидж".

Ахмади принимал активное участие в реализации террористических актов, осуществляемых силами "Басидж", отвечал за обеспечение общественного порядка от имени Корпуса стражей исламской революции.

В ходе протестов в Иране, особенно в последнее время в связи с их усилением, Ахмади играл ключевую роль в руководстве основными операциями по подавлению волнений с применением жесткого насилия и массовых арестов.

