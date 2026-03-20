Из-за погодных условий перекрыты участки шоссе 90 и шоссе 234

Полиция сообщила, что из-за погодных условий перекрыт участок шоссе 90 от перекрестка Лидо до гостиниц Мертвого моря в обоих направлениях. На самом перекрестке Лидо проезд в настоящее время разрешен только местным жителям.

Кроме того, полностью перекрыто в обоих направлениях шоссе 234 в районе моста Цеэлим.

В полиции призывают водителей следовать указаниям дорожных служб и заранее проверять изменения в движении перед выездом.

Сегодня дождливая погода в восточных районах Израиля, высока вероятность затоплений.