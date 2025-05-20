"Кан": во время пожара возле Иерусалима десятки пожарных самолетов стояли без дела

По данным новостной службы "Кан", десятки пожарных самолетов, принадлежащих израильским авиакомпаниям, не были задействованы во время пожара возле Иерусалима из-за бюрократии, конфликта коммерческих интересов и внутренней политики.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

В сообщении "Кан" говорится, что на заседании комиссии по вопросам государственного контроля, которое состоялось 20 мая, представители министерства национальной безопасности, Совета национальной безопасности и пожарной службы заявили, что против привлечения сторонних авиакомпаний выступает оборонный концерн "Эльбит", выигравший тендер на формирование пожарной эскадрильи "Эльад".

В сообщении телеканала отмечалось: "Таким образом, возникла абсурдная ситуация: в Израиле есть пожарные самолеты, но премьер-министр Нетаниягу был вынужден обращаться за помощью к другим государствам, в это же время израильские частные авиакомпании помогают в тушении пожаров в Греции, Турции и на Кипре".

Комментируя ситуацию, из концерна "Эльбит" сообщили новостной службе "Кан": "Эскадрилья "Эльад" работает по контракту с министерством национальной безопасности и предоставляет профессиональные услуги в соответствии с контрактом и даже сверх него, руководствуясь чувством долга. Еще в апреле 2024 года концерн "Эльбит" поставил в известность министерство национальной безопасности, что не возражает против заключения контрактов с другими компаниями авиационно-химической обработки для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям. Однако решение о привлечении этих компаний должно приниматься исключительно государственным ведомством".