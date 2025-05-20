ЦАХАЛ: 93 грузовика с гуманитарной помощью пропущены в сектор Газы
время публикации: 20 мая 2025 г., 20:33 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 20:33
ЦАХАЛ сообщил, что во вторник, 20 мая, в соответствии с решением правительства, в сектор Газы были пропущены 93 грузовика ООН с гуманитарной помощью.
В палестинский анклав доставлены мука, детское питание, медицинское оборудование и медикаменты.
Перед поступлением в сектор все грузовики прошли проверку на КПП "Керем-Шалом".
Поставка гуманитарной помощи в сектор Газы возобновилась 19 мая после длительного перерыва. В первый день в палестинский анклав были пропущены 5 грузовиков.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2025