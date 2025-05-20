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Израиль

ЦАХАЛ: 93 грузовика с гуманитарной помощью пропущены в сектор Газы

Газа
Израиль
ЦАХАЛ
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 20 мая 2025 г., 20:33 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 20:33
ЦАХАЛ: 93 грузовика с гуманитарной помощью пропущены в сектор Газы
AP Photo/Maya Alleruzzo

ЦАХАЛ сообщил, что во вторник, 20 мая, в соответствии с решением правительства, в сектор Газы были пропущены 93 грузовика ООН с гуманитарной помощью.

В палестинский анклав доставлены мука, детское питание, медицинское оборудование и медикаменты.

Перед поступлением в сектор все грузовики прошли проверку на КПП "Керем-Шалом".

Поставка гуманитарной помощи в сектор Газы возобновилась 19 мая после длительного перерыва. В первый день в палестинский анклав были пропущены 5 грузовиков.

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