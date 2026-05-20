Нетаниягу осудил поведение Бен-Гвира по отношению к задержанным активистам флотилии

время публикации: 20 мая 2026 г., 16:40 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 17:38
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что, хотя Израиль "вправе препятствовать тому, чтобы провокационные флотилии пособников террора ХАМАСа входили в наши территориальные воды", действия министра Бен-Гвира в отношении задержанных "не соответствуют ценностям и нормам Израиля".

Нетаниягу также сообщил, что дал указание релевантным органам "как можно скорее депортировать провокаторов".

Это заявление стало реакцией на видео, опубликованное министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром из порта Ашдода, в который доставили задержанных участников "флотилии Сумуда". На видео министр с израильским флагом в руках стоит над связанными и стоящими на четвереньках активистами и выкрикивает: "Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева! Каникулы закончились!".

Видео Бен-Гвира с задержанными участниками флотилии вызвало дипломатический скандал