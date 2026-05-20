20 мая 2026
последняя новость: 14:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
20 мая 2026
20 мая 2026
последняя новость: 14:42
20 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

На западе Иордании перехвачен БПЛА неизвестного происхождения

Иордания
Война с Ираном
время публикации: 20 мая 2026 г., 14:37 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 14:38
Вооруженные силы Иордании сообщили об успешном перехвате утром 20 мая беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Дрон был сбит в провинции Джараш, в нескольких десятках километров от Аммана. Пострадавших не было.

В последние дни БПЛА перехватывались также в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Один из дронов нанес удар по генератору на АЭС Барака в ОАЭ. На месте возник пожар.

Обе стороны сообщили, что запуск беспилотников был осуществлен с территории Ирака. Эмираты возложили ответственность за удар на связанные с Ираном шиитские группировки, дав понять, что не сомневаются в причастности режима аятолл.

Ближний Восток
