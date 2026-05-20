Ашер Кула признал недопустимой работу судей Верховного суда в субботу

Ашер Кула, уполномоченный по жалобам на судей, признал обоснованными жалобы на председателя БАГАЦа Ицхака Амита, судей Халеда Кабуба и Йехиэля Кешера, и постановил, что 4 апреля, когда судьи вынесли три решения по поводу демонстраций, не было реальной срочности, которая бы оправдывала нарушение святости субботы.

В решении Ашер Кула подчеркнул, что суббота является основополагающей ценностью еврейского государства, закрепленной в законодательстве и судебной практике, и что на Верховный суд возложена "повышенная обязанность уважать святость субботы". Действия судей, по его заключению, "нанесли ущерб надлежащему ведению судопроизводства и доверию общества к судебной системе".