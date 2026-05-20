ЦАХАЛ: на юге Ливана было атаковано место производства оружия "Хизбаллы". Видео
время публикации: 20 мая 2026 г., 14:54 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 14:59
ЦАХАЛ сообщил, что в понедельник, 18 мая, атаковал в районе Тира на юге Ливана объект по производству оружия террористической организации "Хизбалла".
По данным армейской пресс-службы, объект был размещен в здании, ранее использовавшемся как гражданская клиника, в нескольких метрах от мечети. После удара были зафиксированы вторичные взрывы, что свидетельствует о наличии оружия в здании.