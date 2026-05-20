Видео Бен-Гвира с задержанными участниками флотилии вызвало дипломатический скандал

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал видео из порта Ашдода, в который доставили задержанных участников "флотилии Сумуда". На видео министр с израильским флагом в руках стоит над связанными и стоящими на четвереньках активистами и выкрикивает: "Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева! Каникулы закончились!".

Корреспонденты медиакорпорации "Кан" Рой Яновский и Итай Блюменталь отмечают, что такое поведение министра противоречит рекомендациям служб безопасности и линии МИДа. Официальная политика предполагала тихое задержание активистов без провокаций для их скорейшей депортации.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава итальянского МИДа Антонио Таяни назвали происходящее "неприемлемым", потребовали от Израиля извинений и вызвали израильского посла для объяснений. Аналогично отреагировали на "унижение участников флотилии" Франция и Португалия. Президент Южной Кореи заявил, что Израиль "похитил" южнокорейских граждан с борта флотилии.

Глава израильского МИДа Гидеон Саар назвал действия Бен-Гвира "позорным шоу", нанесшим стране дипломатический ущерб.

Бывший начальник генштаба и лидер партии "Яшар" Гади Айзенкот заявил, что министр "намеренно вредит имиджу Израиля ради лайков в соцсетях", и добавил: "Премьер-министр, которому важны интересы страны, давно бы его уволил".

Бен-Гвир извиняться отказывается. "Некоторые в правительстве до сих пор не поняли, как надо обходиться с пособниками террора, – ответил он Саару. – Израиль больше не мальчик для битья".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что, хотя Израиль "вправе препятствовать тому, чтобы провокационные флотилии пособников террора ХАМАСа входили в наши территориальные воды", действия министра Бен-Гвира в отношении задержанных "не соответствуют ценностям и нормам Израиля". Нетаниягу также сообщил, что дал указание релевантным органам "как можно скорее депортировать провокаторов".