20 мая 2026
Страусы, кеклики и калифорнийский перепел. В Тамре конфискованы дикие животные

время публикации: 20 мая 2026 г., 08:09 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 08:13
В ходе совместной операции бойцов пограничной полиции, полицейских Северного округа и инспекторов Управления природы и парков в Тамре были обнаружены десятки охраняемых законом животных и объектов живой природы, содержавшихся без разрешения в двух местах.

Среди изъятых животных – шесть страусов, три кеклика, шесть обыкновенных горлиц и калифорнийский перепел. Кроме того, была обнаружена инкубационная ферма с 19 страусиными яйцами, 16 яйцами кекликов и клетками для разведения.

Все животные переданы Управлению природы и парков для дальнейшего ухода.

Двое подозреваемых были задержаны для допроса, против них открыты дела по подозрению в незаконном содержании и торговле охраняемыми видами и содержании диких животных без разрешения.

