Экономика

"Глобс": законопроект о субсидировании ипотек снят с повестки дня правительства

время публикации: 20 мая 2026 г., 07:13 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 07:13
"Глобс": законопроект о субсидировании ипотек снят с повестки дня правительства
Photo by Miriam Alster/FLASH90

Инициатива по предоставлению государственной помощи ипотечным заемщикам, активно продвигавшаяся экономическим советником правительства профессором Ави Симхоном, окончательно снята с повестки дня правительства, сообщает "Глобс".

По официальной версии, озвучиваемой в коалиции, законопроект просто не успеет пройти процедуру утверждения из-за начала предвыборного периода.

Менее официально озвучиваются две версии – что законопроект был остановлен из-за активного сопротивления всего профессионального аппарата в министерстве финансов и в Банке Израиля, и что законопроект изначально не был предназначен для проведения.

Напомним, что законопроект предусматривал ежемесячную субсидию для владельцев единственного жилья, взявших ипотеку до конца 2022 года, в размере до 75% реального прироста ежемесячного платежа, но не более 1200 шекелей на семью. Бюджетный отдел минфина оценивал пятилетние расходы в 7 млрд шекелей, Банк Израиля – в 10 млрд, исходя из предположения о сохранении высоких ставок.

Критики законопроекта настаивали на том, что он снимает с населения ответственность за принятие экономических решений, и дискриминирует тех, кто принимал брал ипотеку без привязки к учетной ставки, и тем более – тех, кто арендует жилье.

