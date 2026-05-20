NYT: Израиль и США рассматривали Ахмадинежада как кандидата на роль лидера Ирана

Газета The New York Times опубликовала материал Марка Маццетти, Джулиана Барнса, Фарназ Фассихи и Ронена Бергмана о попытках США и Израиля повлиять на смену власти в Иране после начала войны. По сведениям издания, после израильских ударов, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных представителей режима, президент США Дональд Трамп публично заявил, что лучшим вариантом для Ирана стал бы приход к власти "кого-то изнутри" страны.

Как утверждают авторы NYT со ссылкой на американских чиновников, у США и Израиля уже был на примете такой человек – бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. План, разработанный израильской стороной, выглядел крайне необычно, поскольку Ахмадинежад известен как жесткий антизападный и антиизраильский политик, один из символов радикального курса Ирана в 2000-е годы. По словам собеседников издания, сам Ахмадинежад был проконсультирован по этому плану.

Однако замысел быстро сорвался. По сведениям NYT, в первый день войны Израиль нанес удар по дому Ахмадинежада в Тегеране. Удар, как утверждают источники издания, должен был позволить освободить бывшего президента из-под домашнего ареста. Ахмадинежад выжил, но был ранен. После этого, по словам американских чиновников и человека из окружения Ахмадинежада, он разочаровался в идее смены режима. С тех пор он не появлялся на публике, а его нынешнее местонахождение и состояние неизвестны.

Махмуд Ахмадинежад родился в 1956 году в провинции Семнан. До прихода к власти он занимал административные должности, а в 2003 году стал мэром Тегерана. В 2005 году Ахмадинежад победил на президентских выборах и занимал пост президента Ирана два срока – до 2013 года. Его президентство сопровождалось резким усилением конфронтации с США и Израилем, продвижением иранской ядерной программы, жесткой антизападной риторикой и заявлениями, отрицавшими или ставившими под сомнение Холокост.

В 2009 году переизбрание Ахмадинежада вызвало массовые протесты "зеленого движения", подавленные властями. Позднее отношения Ахмадинежада с верховным лидером Али Хаменеи резко ухудшились: бывший президент стал критиковать систему власти и пытался вернуться в большую политику, однако его неоднократно не допускали к президентским выборам. Reuters в 2024 году отмечало, что, несмотря на прежнюю поддержку Хаменеи, между ними возник разрыв, а Ахмадинежад выступал за ограничения власти верховного лидера и призывал к "свободным выборам".