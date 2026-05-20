x
20 мая 2026
|
последняя новость: 10:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 мая 2026
|
20 мая 2026
|
последняя новость: 10:13
20 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Скандал в чемпионате Англии. "Саутгемптон" исключили из плэй-офф

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 20 мая 2026 г., 08:50 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 08:58
Скандал в чемпионате Англии. "Саутгемптон" исключили из плэй-офф
AP Photo/Alastair Grant

Английская футбольная лига не допустила "Саутгемптон" к финалу плэй-офф за право выйти в Премьер-лигу.

В следующем сезоне с клуба будут сняты 4 очка.

Клуб наказан за несанкционированную съемку тренировок конкурентов.

В финальном матче плэй-офф сыграют "Халл" и "Мидлсборо".

Ворота "Саутгемптона" защищает голкипер сборной Израиля и "Баварии" Даниэль Перец (он играет за английский клуб на правах аренды).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 мая 2026

Впервые с 2004 года "Арсенал" стал чемпионом Англии по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 мая 2026

"Апоэль" (Беэр-Шева) стал чемпионом Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2026

"Рома" победила в дерби. "Наполи" сыграет в Лиге чемпионов. Голевая передача Соломона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026

Футбол. "Бейтар" исключил "Маккаби" из чемпионской гонки