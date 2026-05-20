Скандал в чемпионате Англии. "Саутгемптон" исключили из плэй-офф

Английская футбольная лига не допустила "Саутгемптон" к финалу плэй-офф за право выйти в Премьер-лигу.

В следующем сезоне с клуба будут сняты 4 очка.

Клуб наказан за несанкционированную съемку тренировок конкурентов.

В финальном матче плэй-офф сыграют "Халл" и "Мидлсборо".

Ворота "Саутгемптона" защищает голкипер сборной Израиля и "Баварии" Даниэль Перец (он играет за английский клуб на правах аренды).