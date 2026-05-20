Минэкономики: реформа импорта сработала для электротоваров, продукты питания продолжают дорожать

Министерство экономики подвело первые итоги реформы "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля", вступившей в силу в начале 2025 года.

По данным министерства, наибольшего эффекта реформа достигла на рынке электротоваров, где цены упали за 2025 года на 5%, а снижаться (на 0,9%) начали еще в год, предшествовавший вступлению реформы в силу.

Цифры показывают существенный рост конкуренции на рынке. Так, доля официального импортера Dyson на рынке пылесосов рухнула с 17,4% в 2024 году до 6% в 2025-м, тогда как совокупная доля мелких импортеров выросла с 45% до 50%. Схожая картина в сегментах блендеров и кофемашин.

В секторе косметики и средств гигиены рост цен на 3,3% в год, предшествовавший реформе, сменился снижением на 1,9% в первый год реформы.

Импорт средств гигиены полости рта вырос примерно на 15% в годовом исчислении, хотя рынок остаётся концентрированным: на долю крупнейшего импортёра "Шастович" по-прежнему приходится почти половина продаж, а мелкие игроки нарастили долю лишь с 7,6% до 9,3%. Более обнадёживающая динамика – в декоративной косметике, где доля мелких импортёров выросла с 55,7% до 61,1%, фактически ликвидировав монополизацию.

А вот на рынке продуктов питания рост цен хоть и замедлился, все равно остается значительным, потребительские цены продолжают опережать общую инфляцию, а уровень концентрации рынка не изменился.

Основные причины провала реформы на рынке продуктов питания – продолжающаяся политика нулевой толерантности со стороны министерства здравоохранения и ужесточение требований к кашруту со стороны главного раввината.