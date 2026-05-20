"Апоэль" (Беэр-Шева) стал чемпионом Израиля по футболу
время публикации: 20 мая 2026 г., 07:03 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 07:03
Завершился тридцать пятый тур верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу.
За тур до финиша определились призеры чемпионата. Чемпионом стал "Апоэль" (Беэр-Шева) (79 очков). На втором месте "Бейтар" (75), на третьем - "Маккаби" (Тель-Авив) (65).
Апоэль (Беэр-Шева) - Маккаби (Тель-Авив) 4:2
Хозяева вели в счете 2:0.
Первый тайм завершился 2:2.
На 77-й минуте Захи Ахмед забил победный гол. На 80-й минуте отличился Мигель Витор.
Апоэль (Петах-Тиква) - Бейтар (Иерусалим) 0:0
Гости владели большим преимуществом, но реальных голевых моментов было немного.
Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Тель-Авив) 4:1
