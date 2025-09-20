Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 20 сентября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Значительное волнение на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 18-31 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 23-30, в Эйлате – 25-36, в Беэр-Шеве – 20-31, на побережье Мертвого моря – 23-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-30, в Ариэле – 17-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-36, на Голанских высотах – 19-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 60-170 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье-вторник ожидается повышение температуры.