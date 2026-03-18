Последствия иранского обстрела в районе Хеврона: погибли женщины, находившиеся в салоне красоты

Палестинские источники сообщают, что в результате падения суббоеприпаса иранской ракеты в районе Хеврона погибли женщины, которые в момент обстрела находились в салоне красоты.

Как передает официальное палестинское агентство Wafa, трагедия произошла в Байт-Ауа, к юго-западу от Хеврона. Подтверждена гибель четырех женщин, получивших осколочные ранения, еще шесть получили ранения – от легких до средней тяжести.

Погибшие и раненые были доставлены в больницу Дуры, сообщает агентство Maan.

По данным Wafa, салон красоты располагался в металлическом фургоне рядом с домом. Боеприпас пробил крышу и разорвался внутри салона.

Информация уточняется.

Отметим, что ранее на территории Палестинской автономии и сектора Газы неоднократно падали фрагменты и суббоеприпасы кассетных боевых частей иранских баллистических ракет. Однако до сегодняшнего дня о погибших не сообщалось.