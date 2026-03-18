Утверждено строительство нового квартала Кирьят-Шмоны
время публикации: 18 марта 2026 г., 23:04 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 23:04
Национальная комиссия по проектированию и строительству утвердила проект строительства квартала Нахалим в Кирьят-Шмоне.
На площади 1176 дунамов планируется возведение жилых домов на 4500 единиц жилья, включая дом престарелых, жилье под долгосрочную аренду, гостиничный комплекс на 300 номеров, и торгово-офисные площади.
В центре квартала запланирован городской парк площадью 270 дунамов между руслами ручьев Аюн и Снир.