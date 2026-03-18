Ракетный обстрел из Ирана. Сирены в Негеве, Иудее и районе Мертвого моря
время публикации: 18 марта 2026 г., 22:10 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 22:26
В связи с ракетным обстрелом из Ирана система раннего предупреждения активирована в Западном и Центральном Негеве, Иудее, на границе с сектором Газы, Лахише и районе Мертвого моря.
По предварительной информации, в округе Лахиш в поселке Нета обломками ракеты поврежден дом.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" не получала сообщений о раненых в результате обстрела.