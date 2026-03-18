Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире кластеру по производству сжиженного газа в Катаре
время публикации: 18 марта 2026 г., 22:42 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 22:42
Иран нанес удар по крупнейшему в мире кластеру по производству сжиженного природного газа в Рас-Лафане.
Министерство обороны Катара сообщило, что были выпущены из Ирана пять баллистических ракет, четыре из которых были перехвачены. Одна ракета попала в комплекс, вызвав пожар.
Перед нанесением удара Иран опубликовал предупреждение. На комплексе была произведена эвакуация персонала.
После атаки Катар объявил военного атташе Ирана в посольстве в Дохе персоной нон грата. В заявлении, опубликованном МИД Катара, иранскому военному атташе предписано покинуть страну в течение 24 часов.