Ближний Восток

Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире кластеру по производству сжиженного газа в Катаре

время публикации: 18 марта 2026 г., 22:42 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 22:42
AP /Maneesh Bakshi

Иран нанес удар по крупнейшему в мире кластеру по производству сжиженного природного газа в Рас-Лафане.

Министерство обороны Катара сообщило, что были выпущены из Ирана пять баллистических ракет, четыре из которых были перехвачены. Одна ракета попала в комплекс, вызвав пожар.

Перед нанесением удара Иран опубликовал предупреждение. На комплексе была произведена эвакуация персонала.

После атаки Катар объявил военного атташе Ирана в посольстве в Дохе персоной нон грата. В заявлении, опубликованном МИД Катара, иранскому военному атташе предписано покинуть страну в течение 24 часов.

