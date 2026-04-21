ЦАХАЛ: на юге Газы ликвидированы боевики "Исламского джихада"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ночь на среду был нанесен авиаудар по вооруженным боевикам террористической группировки "Исламский джихад" на юге сектора Газы.

Боевики были обнаружены в ходе ночного наблюдения и представляли непосредственную угрозу дислоцированным в районе израильским подразделениям.

В армии подчеркнули, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения, включая применение высокоточных боеприпасов.