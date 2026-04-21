x
21 апреля 2026
последняя новость: 23:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
21 апреля 2026
21 апреля 2026
последняя новость: 23:17
21 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Tasnim: Иран окончательно отказался от участия в переговорах в Исламабаде

США
Война с Ираном
Иран
Пакистан
время публикации: 21 апреля 2026 г., 22:56 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 22:56
Tasnim: Иран окончательно отказался от участия в переговорах в Исламабаде
Leonhard Foeger/Pool Photo via AP

Иранское агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции, сообщило, что Тегеран принял окончательное решение не направлять делегацию на второй раунд переговоров с США в Пакистане в среду. По данным агентства, иранская сторона уведомила об этом Вашингтон через пакистанского посредника и заявила, что "на данный момент не видит перспектив для участия в переговорах".

Агентство приводит позицию иранской стороны, согласно которой США систематически нарушали первоначальные договоренности: не обеспечили прекращение огня в Ливане, выдвигали чрезмерные требования в ходе первого раунда переговоров в Исламабаде, а после открытия Ираном Ормузского пролива для торгового судоходства продолжили морскую блокаду. Тегеран расценивает участие в переговорах при нынешних условиях как "пустую трату времени", поскольку, по его мнению, Вашингтон препятствует достижению приемлемого соглашения.

Решение Тегерана было озвучено за сутки до истечения двухнедельного перемирия, которое, по заявлению Дональда Трампа, завершается в среду вечером по вашингтонскому времени.

Ближний Восток
