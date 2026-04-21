Tasnim: Иран окончательно отказался от участия в переговорах в Исламабаде

Иранское агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции, сообщило, что Тегеран принял окончательное решение не направлять делегацию на второй раунд переговоров с США в Пакистане в среду. По данным агентства, иранская сторона уведомила об этом Вашингтон через пакистанского посредника и заявила, что "на данный момент не видит перспектив для участия в переговорах".

Агентство приводит позицию иранской стороны, согласно которой США систематически нарушали первоначальные договоренности: не обеспечили прекращение огня в Ливане, выдвигали чрезмерные требования в ходе первого раунда переговоров в Исламабаде, а после открытия Ираном Ормузского пролива для торгового судоходства продолжили морскую блокаду. Тегеран расценивает участие в переговорах при нынешних условиях как "пустую трату времени", поскольку, по его мнению, Вашингтон препятствует достижению приемлемого соглашения.

Решение Тегерана было озвучено за сутки до истечения двухнедельного перемирия, которое, по заявлению Дональда Трампа, завершается в среду вечером по вашингтонскому времени.