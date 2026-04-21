x
21 апреля 2026
последняя новость: 22:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Захарова обвинила Нетаниягу в неуважении к жертвам "геноцида советского народа"

время публикации: 21 апреля 2026 г., 21:25 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 21:56
Захарова обвинила Нетаниягу в неуважении к жертвам "геноцида советского народа"
Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла резкой критике речь премьер-министра Биньямина Нетаниягу утром 21 апреля на государственной церемонии Дня памяти павших.

Российскую чиновницу возмутило заявление израильского лидера о том, что иранский режим планировал новый Холокост. "Если бы мы не действовали твердо и вовремя, названия Исфахан, Фордо, Натанз, стали бы синонимами Освенцима, Майданека, Треблинки", – отметил премьер-министр.

"А первый Холокост тоже Иран совершил? Напомню, в 1943 г. Иран при Мохаммеде Резе Пехлеви объявил войну нацистской Германии. Благодарность потомков не заставила себя ждать", – заявила Захарова.

По ее словам, ответственность за него несут "Нацистская Германия, фашистская Италия, сателлиты поменьше, включая вишистов, прибалтийских и украинских коллаборационистов. С 2014 г. Израиль слова плохого не сказал киевскому режиму, который сделал национальными героями палачей еврейского народа Симона Петлюру, Ярослава Стецько". Представительница России также заявила, что нацистскую партию спонсировал Банк Англии.

"Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю "ядерного Холокоста" со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной Армии, освобождавшей лагеря смерти", – утверждает Захарова.

