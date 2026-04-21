N12: посол США в Израиле Хакаби отозван в Вашингтон для консультаций
время публикации: 21 апреля 2026 г., 22:25 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 22:28
Посол США в Израиле Майк Хакаби вызван в Вашингтон на фоне развития ситуации вокруг Ирана и в преддверии переговоров по Ливану, сообщает новостная служба N12.
По данным этого источника, Хакаби примет участие в совещаниях в Белом доме.
