21 апреля 2026
|
последняя новость: 22:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 апреля 2026
|
21 апреля 2026
|
последняя новость: 22:37
21 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Спецпосланники США Виткофф и Кушнер вместо Исламабада летят в Вашингтон

США
Война с Ираном
время публикации: 21 апреля 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 21:31
Спецпосланники США Виткофф и Кушнер вместо Исламабада летят в Вашингтон
AP Photo/Evan Vucci

Спецпосланник президента Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, ведущие переговорщики по иранскому направлению, направляются из Майами в Вашингтон, а не в Пакистан, сообщает CNN со ссылкой на открытые данные о воздушном движении.

Самолет министерства внутренней безопасности, который должен был доставить их в Исламабад на второй раунд переговоров с Ираном, по данным авиадиспетчерских служб, взял курс на Вашингтон и должен приземлиться через несколько часов.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, который должен был вылететь в Пакистан во вторник утром для участия во втором раунде переговоров с Ираном, пока остается в Вашингтоне. Он принимает участие в совещании в Белом доме. По данным CNN, вскоре после прибытия Вэнса в Белый дом приехали министр обороны Пит Хегсет и глава госдепартамента Марко Рубио.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 апреля 2026

Администрация Трампа ввела новый пакет санкций против Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 апреля 2026

Евросоюз намерен расширить санкции против Ирана в ответ на блокаду Ормузского пролива
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 апреля 2026

CNN: визит Вэнса в Исламабад отложен на фоне молчания Тегерана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 апреля 2026

Пакистан призвал США и Иран продлить перемирие и продолжить переговоры