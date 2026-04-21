Спецпосланники США Виткофф и Кушнер вместо Исламабада летят в Вашингтон

Спецпосланник президента Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, ведущие переговорщики по иранскому направлению, направляются из Майами в Вашингтон, а не в Пакистан, сообщает CNN со ссылкой на открытые данные о воздушном движении.

Самолет министерства внутренней безопасности, который должен был доставить их в Исламабад на второй раунд переговоров с Ираном, по данным авиадиспетчерских служб, взял курс на Вашингтон и должен приземлиться через несколько часов.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, который должен был вылететь в Пакистан во вторник утром для участия во втором раунде переговоров с Ираном, пока остается в Вашингтоне. Он принимает участие в совещании в Белом доме. По данным CNN, вскоре после прибытия Вэнса в Белый дом приехали министр обороны Пит Хегсет и глава госдепартамента Марко Рубио.