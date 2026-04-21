Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 21 апреля, температура существенно не изменится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 8-18 градусов, в Тель-Авиве – 14-20, в Хайфе – 14-20, в Эйлате – 16-24, в Беэр-Шеве – 11-22, на побережье Мертвого моря – 17-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-21, в Ариэле – 10-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-23, на Голанских высотах – 10-20.

Температура воды на Средиземном море 20 градусов, высота волн 50-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду-субботу – без существенных изменений. В воскресенье-понедельник – дожди.