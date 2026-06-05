За неделю силы ЦАХАЛа нанесли более 650 ударов по целям на юге Ливана

Более 650 ударов по целям на юге Ливана, ликвидация пяти высокопоставленных террористов в секторе Газы и более 60 задержанных в Иудее и Самарии: таковы итоги деятельности ЦАХАЛа за прошедшую неделю. Силы ЦАХАЛа продолжают действовать одновременно на трех фронтах.

На севере за прошедшую неделю военно-воздушные силы атаковали более 650 объектов террористической организации "Хизбалла". Было ликвидировано более 125 террористов. Одновременно с этим наземные силы принимают меры по уничтожению террористической инфраструктуры и устранению угроз для жителей севера и действующих в данном районе подразделений.

На юге продолжаются работы по обнаружению и уничтожению подземных туннелей, в основном в районе Хан-Юниса. Кроме того, с воздуха были ликвидированы 13 террористов. В их числе – четверо высокопоставленных сотрудников сил безопасности ХАМАСа в секторе Газы, а также боевик, занимавшийся планированием терактов против сил ЦАХАЛа. Этот террорист вторгся на территорию Израиля во время резни 7 октября и принимал участие в похищении четырех израильтян из общественного убежища в Реим.

В Иудее и Самарии были задержаны более 60 разыскиваемых лиц. Среди них – террористы, планировавшие совершить теракты в ближайшее время, а также подозреваемые в хранении оружия и швырянии камней и бутылок с зажигательной смесью.

В ходе операций было изъято несколько единиц оружия, включая автоматы M16 и MP5, самодельное оружие типа "Карло", охотничье ружье и большое количество боеприпасов. Также на восточной границе была пресечена контрабанда десяти пистолетов.

Одновременно с этим силы ЦАХАЛа продолжают работу по пресечению контрабанды и укреплению обороны вдоль восточной и западной границ.