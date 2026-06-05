Теннис на колясках. Гай Сасон и Нильс Винк стали победителями Открытого чемпионата Франции
время публикации: 05 июня 2026 г., 18:05 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 18:10
Израильтянин Гай Сасон и голландец Нильс Винк стали победителями Открытого чемпионата Франции (теннис на колясках).
В финале они (первая пара посева) победили вторую пару посева Сэм Шредер (Нидерланды) - Джин Вудман (Австралия) 6:4, 6:3.
Гай и Нильс пятый раз стали победителями турниров "Большого шлема" в парном разряде.
В одиночном разряде Гай Сасон в полуфинале проиграл Нильсу Винку.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2026