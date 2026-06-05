Теннис на колясках. Гай Сасон и Нильс Винк стали победителями Открытого чемпионата Франции

Израильтянин Гай Сасон и голландец Нильс Винк стали победителями Открытого чемпионата Франции (теннис на колясках).

В финале они (первая пара посева) победили вторую пару посева Сэм Шредер (Нидерланды) - Джин Вудман (Австралия) 6:4, 6:3.

Гай и Нильс пятый раз стали победителями турниров "Большого шлема" в парном разряде.

В одиночном разряде Гай Сасон в полуфинале проиграл Нильсу Винку.