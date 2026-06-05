Ирландия запретила въезд на свою территорию израильским министрам Бен-Гвиру и Смотричу

Министерство юстиции Ирландии объявило о запрете въезда в страну израильским министрам Итамару Бен-Гвиру и Бецалелю Смотричу.

Ирландия ввела официальный запрет на въезд для министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, присоединившись к ряду других европейских стран (Франции, Польше и Словении).

Министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган официально проинструктировал пограничные и иммиграционные службы отказывать им во въезде в страну.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил 23 мая, что "начиная с сегодняшнего дня" министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на территорию Французской республики в связи с его "предосудительными действиями" в отношении задержанных активистов "флотилии Сумуда".