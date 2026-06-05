x
05 июня 2026
|
последняя новость: 16:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 июня 2026
|
05 июня 2026
|
последняя новость: 16:33
05 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Ирландия запретила въезд на свою территорию израильским министрам Бен-Гвиру и Смотричу

Бецалель Смотрич
Итамар Бен-Гвир
Ирландия
время публикации: 05 июня 2026 г., 16:14 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 16:41
Ирландия запретила въезд на свою территорию израильским министрам Бен-Гвиру и Смотричу
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство юстиции Ирландии объявило о запрете въезда в страну израильским министрам Итамару Бен-Гвиру и Бецалелю Смотричу.

Ирландия ввела официальный запрет на въезд для министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, присоединившись к ряду других европейских стран (Франции, Польше и Словении).

Министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган официально проинструктировал пограничные и иммиграционные службы отказывать им во въезде в страну.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил 23 мая, что "начиная с сегодняшнего дня" министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на территорию Французской республики в связи с его "предосудительными действиями" в отношении задержанных активистов "флотилии Сумуда".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 мая 2026

Франция запретила въезд на свою территорию министру нацбезопасности Израиля