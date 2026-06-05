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Израиль

Согласовано назначение новых судей в окружные суды

Суд
Юридическая реформа
Ярив Левин
время публикации: 05 июня 2026 г., 15:39 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 15:44
Согласовано назначение новых судей в окружные суды
Chaim Goldberg/Flash90

Министр юстиции Ярив Левин, комиссия по назначению судей и Управление судебной системы достигли полного соглашения по кандидатурам новых судей для окружных судов.

Согласно источникам в юридических кругах, утвержденный перечень полностью соответствует списку имен, который министр юстиции был готов согласовать до вынесения БАГАЦем судебного постановления, обязывающего его опубликовать список.

В качестве компромисса официальное уведомление о назначениях в государственном бюллетене было подписано директором Управления судебной системы, а не министром юстиции. Соответствующий список кандидатов опубликован в официальных правительственных источниках.

Израиль
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