Согласовано назначение новых судей в окружные суды

Министр юстиции Ярив Левин, комиссия по назначению судей и Управление судебной системы достигли полного соглашения по кандидатурам новых судей для окружных судов.

Согласно источникам в юридических кругах, утвержденный перечень полностью соответствует списку имен, который министр юстиции был готов согласовать до вынесения БАГАЦем судебного постановления, обязывающего его опубликовать список.

В качестве компромисса официальное уведомление о назначениях в государственном бюллетене было подписано директором Управления судебной системы, а не министром юстиции. Соответствующий список кандидатов опубликован в официальных правительственных источниках.