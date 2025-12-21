Убийство и самоубийство в Бат-Яме

Утром в воскресенье, 21 декабря, в Бат-Яме около жилого дома на улице А-рав Моше Леви был обнаружен истекавший кровью мужчина примерно 40 лет со следами ножевых ранений, рядом с ним лежал нож.

Раненый был доставлен в медицинский центр "Вольфсон" в Холоне, где была констатирована его смерть.

Сотрудники полиции подошли к квартире, где проживал погибший. После того, как никто им не ответил, они взломали дверь. В квартире была обнаружена женщина в возрасте около 70 лет с ножевыми ранениями, в критическом состоянии и без сознания. Раненую пытались реанимировать, однако в итоге парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали ее смерть.

По версии следствия, речь идет об убийстве сыном матери и самоубийстве.

Информация уточняется.