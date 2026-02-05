x
05 февраля 2026
В Азербайджане вынесен приговор лидерам Карабаха, пятеро из них осуждены пожизненно

время публикации: 05 февраля 2026 г., 14:21 | последнее обновление: 05 февраля 2026 г., 14:24
В Азербайджане вынесен приговор лидерам Карабаха, пятеро из них осуждены пожизненно
State Security Service of the Republic of Azerbaijan via AP

Военный суд Баку вынес приговор против лидеров непризнанной Народно-Карабахской Республики, которые были задержаны в 2023 году, после того, как регион перешел под контроль Азербайджана. Большинство подсудимых приговорили к пожизненному заключению.

Именно к этой мере наказания приговорены бывший президент НКР Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, глава парламента Давид Ишханян, командующий вооруженными силами Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян.

Бывшие президенты Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян избежали пожизненного заключения, поскольку им более 65 лет. Они проведут за решеткой 20 лет. Еще несколько фигурантов дела приговорены к срокам от 15 до 19 лет.

Против лидеров НКР были выдвинуты обвинения в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлениях, геноциде, нарушении законов и правил войны, терроризме, финансировании терроризма и в насильственном захвате власти.

Власти Армении называют процесс постановочным, а подсудимых – политическими заключенными. О политической подоплеке дела заявляют и международные правозащитные организации.

