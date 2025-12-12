Житель Мевасерет-Циона задержан по подозрению в убийстве женщины и ее сына

Полиция задержала 43-летнего жителя Мевасерет-Циона по подозрению в убийстве женщины и ее сына в Йокнеам-Илите.

Ранее полиция предполагала, что речь идет об убийстве с последующим самоубийством.

Полиция расследует обстоятельства гибели 69-летней женщины и ее 39-летнего сына, тела которых были обнаружены 9 декабря утром в квартире в Йокнеам-Илите.

Тела обнаружила помощница по уходу, которая пришла утром к своей подопечной, сообщает "Маарив". Она немедленно вызвала скорую помощь "Маген Давид Адом". Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины и женщины