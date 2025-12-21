Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 21 декабря, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков. В горах на севере сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 9-17 градусов, в Тель-Авиве – 12-22, в Хайфе – 12-20, в Эйлате – 14-23, в Беэр-Шеве – 10-22, на побережье Мертвого моря – 13-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-23, в Ариэле – 10-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-18, на Голанских высотах – 12-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В понедельник-вторник – местами слабые дожди. В среду-четверг – малооблачно. В пятницу – переменная облачность. В субботу – дожди с грозами.