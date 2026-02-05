x
Мир

Генштаб ВСУ отчитался об ударах по полигону "Капустин Яр", где базируется "Орешник"

Россия
Украина
Война в России
время публикации: 05 февраля 2026 г., 13:58 | последнее обновление: 05 февраля 2026 г., 14:02
Подготовка к пуску ракеты "Искандер-М"
Wikipedia.org. Фото: Алексей Иванов / Ministry of Defence of the Russian Federation

Генштаб ВСУ сообщил о нанесении в январе 2026 года ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России, где, по информации украинской стороны, базируются и ракетные комплексы "Орешник".

Согласно сообщению, атаке подверглись комплексы зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности. Для ударов использовались крылатые ракеты "Фламинго" украинского производства.

"По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории", – заявляют Вооруженные силы Украины.

Украинские власти утверждали, что 9 января российская армия использовала ракету "Орешник" для нанесения удара по Львовской области. Запуск был осуществлен с полигона "Капустин Яр".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
