Ученые предложили метод смягчения тяжелых воспоминаний на фоне резкого роста ПТСР в Израиле

Ученые Тель-Авивского университета разработали метод неинвазивной стимуляции мозга, который значительно снижает частоту тяжелых воспоминаний и флешбэков у людей, страдающих от тяжелых форм ПТСР.

События 7 октября 2023 года и война "Железные мечи" привели к резкому росту числа случаев посттравматического стрессового расстройства в Израиле. Традиционные методы психотерапии и фармакологии помогают в лучшем случае половине пациентов, оставляя остальных с мучительными и навязчивыми образами прошлого.

Исследователи предложили воздействовать прямо на нейронные источники проблемы, используя транскраниальную магнитную стимуляцию. Ученые сосредоточили внимание на гиппокампе – глубокой структуре мозга, отвечающей за хранение памяти. Поскольку прямое воздействие на него невозможно без хирургического вмешательства, ученые стимулировали поверхностные зоны коры, функционально связанные с гиппокампом, подбирая точки воздействия индивидуально для каждого участника исследования на основе данных МРТ. Работа опубликована в журнале Brain Stimulation.

Главной особенностью эксперимента стала работа с памятью в момент ее реконсолидации. Воспоминания участников сначала намеренно активировали, переводя их в "пластичное" состояние, и только после этого применяли стимуляцию. Это позволило буквально перезаписать травматический опыт в мозгу, снизив его интенсивность. Результаты первых испытаний показали не только субъективное улучшение состояния пациентов, но и объективные изменения в работе мозга: сканирование зафиксировало снижение аномальной связанности между гиппокампом и другими зонами.

Новая методика имеет критически важное значение для реабилитации солдат ЦАХАЛа и мирных граждан, переживших теракты и похищения. Короткий курс неинвазивной терапии может стать важной частью национальной программы восстановления психического здоровья нации. Сейчас в университете уже начаты более масштабные клинические испытания для подтверждения долгосрочной эффективности метода.

Соавтор работы, профессор Ницан Сенсор, отмечает: "Эти предварительные результаты указывают на концептуальный сдвиг в том, как мы можем подойти к лечению ПТСР. Мы пытаемся целенаправленно вмешаться в сам механизм памяти в мозге, именно в тот момент, когда он "открывается" и становится восприимчивым к изменениям".