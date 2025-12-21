x
Израиль

Новая инициатива Бен-Гвира: тюрьмы для террористов, окруженные рвами с крокодилами

Итамар Бен-Гвир
Террористы
Животные
ШАБАС
время публикации: 21 декабря 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 13:20
Новая инициатива Бен-Гвира: тюрьмы для террористов, окруженные рвами с крокодилами
Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что предложил Службе тюрем (ШАБАС) рассмотреть возможность окружения тюрем для заключенных террористов рвами, заполненными крокодилами – чтобы предотвратить возможные побеги. Об этом он заявил в интервью радиостанции 103FM.

По словам Итамара Бен-Гвира, предложение было озвучено во время рабочей встречи, и теперь ШАБАС должны всесторонне рассмотреть его и вернуться к Бен-Гвиру с профессиональным заключением. "Если это добавит страха террористам и удержит их от попыток побега – я только за", – подчеркнул Бен-Гвир.

Отметим, что эксцентричное предложение министра национальной безопасности могло быть актуальным до августа текущего года – когда Управление природы и парков было вынуждено умертвить 262 крокодила, которые жили на заброшенной с 2013 года ферме в районе поселка Пцаэль в Иорданской долине.

Изначально сообщалось, что умерщвление было проведено в связи ростом агрессивности крокодилов из-за отсутствия должного ухода и кормления. Однако после протеста природоохранных организаций ведомство высказало иную версию: решение об умерщвлении животных было принято в связи с угрозой террора, поскольку враждебные структуры могли прорвать забор фермы и привести к распространению сотен крокодилов на территории Иудеи и Самарии.

