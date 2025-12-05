Управление охраны природы: крокодилов в Пцаэле умертвили, чтобы они не стали оружием террора

В августе 2025 года гражданская администрация в Иудее и Самарии и Управление охраны природы и национальных парков умертвили 262 крокодила находившихся на заброшенной с 2013 года ферме в районе поселка Пцаэль в Иорданской долине.

Изначально сообщалось, что умерщвление было проведено в связи ростом агрессивности крокодилов из-за отсутствия должного ухода и кормления.

В новом документе, подготовленном в ответ на протесты организаций по защите прав животных и публикуемом порталом ynet, утверждается, что решение об умерщвлении животных было принято в связи с угрозой террора: "Враждебные структуры могли прорвать забор фермы и привести к распространению сотен крокодилов на территории Иудеи и Самарии".

Также утверждается, что животные, за которыми никто не ухаживал, находились в плохом состоянии.